Белый дом: США и ЕС обсудят вывоз зерна с Украины наземным транспортом

Вашингтон работает с Евросоюзом по вопросу вывоза зерна с Украины наземным транспортом. Об этом заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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По его словам, США проводят консультации с Киевом и другими партнёрами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом.

«В любом случае это будет не так эффективно», - подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что Госдеп понадеялся на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в восстановлении зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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