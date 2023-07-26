Белый дом: США и ЕС обсудят вывоз зерна с Украины наземным транспортом
Вашингтон работает с Евросоюзом по вопросу вывоза зерна с Украины наземным транспортом. Об этом заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
По его словам, США проводят консультации с Киевом и другими партнёрами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом.
«В любом случае это будет не так эффективно», - подчеркнул Кирби.
Ранее стало известно, что Госдеп понадеялся на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в восстановлении зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru