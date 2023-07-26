Белый дом: США и ЕС обсудят вывоз зерна с Украины наземным транспортом

По его словам, США проводят консультации с Киевом и другими партнёрами в Европе, чтобы понять, есть ли способы вывезти зерно на рынки наземным транспортом.

«В любом случае это будет не так эффективно», - подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что Госдеп понадеялся на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в восстановлении зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

