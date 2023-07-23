Зеленский призвал созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке

По его словам, встреча состоится на днях. «Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — указал глава государства.

Ранее Зеленский созвонился с генсеком НАТО и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к военному блоку.

Ранее в МИД назвали условия возвращения РФ в зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

