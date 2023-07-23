Зеленский призвал созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке
23 июля 202303:01
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что призвал главу Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке.
По его словам, встреча состоится на днях. «Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — указал глава государства.
Ранее Зеленский созвонился с генсеком НАТО и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к военному блоку.
Ранее в МИД назвали условия возвращения РФ в зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский призвал созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке
- В США заявили, что Россия в августе уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
- В Польше открылся центр по ремонту поставляемых Украине танков Leopard
- Водитель Mercedes насмерть сбил ребенка в Майкопе
- 12 жителей Крыма пострадали после атаки беспилотника
- The Washington Post: около 30% территории Украины нужно разминировать
- Жители греческого Родоса массово эвакуируются из-за лесных пожаров
- Раненного при обстреле ВСУ журналиста Михальчевского доставили в больницу Симферополя
- Пригожин открыл компанию в Белоруссии на месте лагеря ЧВК «Вагнер»
- Александр Лукашенко прибыл в Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru