Зеленский призвал созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что призвал главу Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать совет Украина — НАТО по зерновой сделке.

Анкара настаивает на участии Москвы в дальнейших переговорах по зерновой сделке

По его словам, встреча состоится на днях. «Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — указал глава государства.

Ранее Зеленский созвонился с генсеком НАТО и обсудил с ним ситуацию в Черном море, а также присоединение Киева к военному блоку.
Ранее в МИД назвали условия возвращения РФ в зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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