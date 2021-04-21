Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко
Подозрения о причастности США к покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко безосновательны. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований», — цитирует Псаки РИА Новости.
Ранее о непричастности Вашингтона к заговору с целью убийства Лукашенко заявлял Госдепартамент США.
Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании злоумышленников, готовивших покушение на него и его детей. По словам Лукашенко, к подготовке причастны американские спецслужбы, а задачу на его устранение одобрило высшее политическое руководство Соединенных Штатов.
В состав группы, готовившей покушение, входили граждане Белоруссии и иностранных государств, также злоумышленники хотели организовать мятеж с целью насильственного захвата власти. По данным КГБ, три фигуранта дела задержаны, им грозит до 12 лет заключения.
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