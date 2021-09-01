Белый дом отказался от совместной пресс-конференции после переговоров Байдена и Зеленского
Совместной пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским не запланировано, следует из распространенного пресс-службой американского лидера расписания.
Так, Байден встретится с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры подтвердят «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».
Лидеры США и Украины также обсудят сотрудничество в сфере энергетики и реформы Киева, пишут Известия.
После встречи с Зеленским у Байдена запланирован еженедельный экономический брифинг.
Переговоры президентов США и Украины состоятся в Вашингтоне 1 сентября, напоминает «Свободная пресса». Встречу Байдена и Зеленского переносили дважды: планировалось, что американский лидер примет коллегу 30 августа, однако переговоры перенесли на последний день лета, позже встреча была перенесена еще на сутки.
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