Белый дом отказался от совместной пресс-конференции после переговоров Байдена и Зеленского

Совместной пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским не запланировано, следует из распространенного пресс-службой американского лидера расписания.

Так, Байден встретится с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры подтвердят «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

Лидеры США и Украины также обсудят сотрудничество в сфере энергетики и реформы Киева, пишут Известия.

После встречи с Зеленским у Байдена запланирован еженедельный экономический брифинг.

Переговоры президентов США и Украины состоятся в Вашингтоне 1 сентября, напоминает «Свободная пресса». Встречу Байдена и Зеленского переносили дважды: планировалось, что американский лидер примет коллегу 30 августа, однако переговоры перенесли на последний день лета, позже встреча была перенесена еще на сутки.

