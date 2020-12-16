Белорусская оппозиция стала лауреатом премии Сахарова
Представители белорусской оппозиции получили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2020 год, сообщает ТАСС.
Награду вручили на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе. Лауреатами стали бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало.
На торжественной церемонии глава ЕП Давид Сассоли заявил, что поддержка народа Белоруссии в стремлении к демократии является долгом Евросоюза. «Мы отдаём дань их мужеству и силе», - добавил он.
Премию «За свободу мысли» Европарламент учредил в 1988 году в честь советского академика и общественного деятеля Андрея Сахарова. Вручают её лицам, которые внесли «исключительный вклад в борьбу за права человека».
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования, в результате которого победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о создании «Координационного совета» 14 августа. Позже Генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил о возбуждении в отношении организации уголовного дела за «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».
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