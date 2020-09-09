Белорусская оппозиция обезглавлена, Лавров указал Берлину на тон, апелляция на приговор Ефремову

«Совершенно неподобающим» назвал глава МИД России отношение властей ФРГ к официальным запросам, которые российские органы направляют в Берлин в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

«У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам (…) Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные требования, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция доводится до мировой общественности», - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.

В тот же день послу Германии в Москве, который был вызван в МИД России, был заявлен «решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России». Берлин использует ситуацию с Навальным «в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», считают на Смоленской площади.

Германия не видит условий, при которых она должна передавать России доказательства по делу Алексея Навального, заявил официальный представитель правительства ФРГ. При этом Берлин передал результаты анализов Навального Организации по запрещению химического оружия.





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