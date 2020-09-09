Белорусская оппозиция обезглавлена, Лавров указал Берлину на тон, апелляция на приговор Ефремову
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Белорусская оппозиция оказалась фактически обезглавленной:
из семи членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, на свободе в Минске осталась только писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные оппозиционеры либо арестованы, либо вынуждены были покинуть страну. Последним из членов президиума совета в среду был задержан и арестован юрист Максим Знак. В тот же день стало известно, что Мария Колесникова, взявшая на себя роль лидера протестов, арестована. Она пребывает в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила журналистам ее адвокат Людмила Казак. По вмененной ей статье белорусского Уголовного кодекса Колесниковой может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Сергей Лавров раскритиковал Берлин за позицию по Навальному.
«Совершенно неподобающим» назвал глава МИД России отношение властей ФРГ к официальным запросам, которые российские органы направляют в Берлин в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.
«У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам (…) Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные требования, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция доводится до мировой общественности», - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.
В тот же день послу Германии в Москве, который был вызван в МИД России, был заявлен «решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России». Берлин использует ситуацию с Навальным «в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», считают на Смоленской площади.
Германия не видит условий, при которых она должна передавать России доказательства по делу Алексея Навального, заявил официальный представитель правительства ФРГ. При этом Берлин передал результаты анализов Навального Организации по запрещению химического оружия.
Михаил Ефремов обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в том, что тот подставил его.
«Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», - заявил актер, осужденный на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения.
Тем временем, Эльман Пашаев уже подал апелляцию на приговор Ефремову. Это подтвердили в пресс-службе Пресненского суда, сообщив, что ее подписали Пашаев и еще один адвокат Ефремова Елизавета Шаргородская. В свою очередь, потерпевшая сторона намерена потребовать проверки действий Пашаева и свидетелей защиты, показавших, что артист якобы находился на пассажирском месте в момент аварии.
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