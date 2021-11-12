В Британии высказались против вмешательства НАТО в разрешение кризиса на границе с Белоруссией

Как отметил министр, Евросоюз должен заниматься защитой своих границ самостоятельно, пишет RT.

«В первую очередь защищать свои границы — задача Европейского союза. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше», — подчеркнул Хиппи.

Кроме того, британский министр поделился мнением, что использование военных возможностей Североатлантического альянса на внешних границах ЕС может быть «очень опасным».

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс не исключил, что в связи с обострением миграционного кризиса в Евросоюзе может потребоваться вмешательство НАТО. По мнению главы оборонного ведомства, к таким мерам можно прибегнуть, если Минск «пойдет на обострение» ситуации на латвийско-белорусской границе, пишет РИА ФАН.

