В Британии высказались против вмешательства НАТО в разрешение кризиса на границе с Белоруссией

Полагаться на помощь НАТО в решении миграционного кризиса на белорусско-польской границе не стоит, заявил министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Латвия отказалась принимать мигрантов из Белоруссии

Как отметил министр, Евросоюз должен заниматься защитой своих границ самостоятельно, пишет RT.

«В первую очередь защищать свои границы — задача Европейского союза. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше», — подчеркнул Хиппи.

Кроме того, британский министр поделился мнением, что использование военных возможностей Североатлантического альянса на внешних границах ЕС может быть «очень опасным».

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс не исключил, что в связи с обострением миграционного кризиса в Евросоюзе может потребоваться вмешательство НАТО. По мнению главы оборонного ведомства, к таким мерам можно прибегнуть, если Минск «пойдет на обострение» ситуации на латвийско-белорусской границе, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МигрантыПольшаБелоруссияВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры