Белоруссия запретила железнодорожный транзит товаров из Литвы

По его словам, ограничения являются ответом на решение литовских властей запретить транзит белорусских товаров через свои порты.

В заявлении белорусского внешнеполитического ведомства уточняется, что запрет начнёт действовать 7 февраля, ограничения касаются нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые были погружены на станциях «Литовских железных дорог».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение заблокировать транспортировку калийных удобрений было принято после введения санкций США против белорусского предприятия, сообщает RT.

