Белоруссия ввела запрет на въезд зарегистрированного в ЕС транспорта

Власти Белоруссии ограничили въезд автотранспорта, зарегистрированного в Евросоюзе, на территорию страны в качестве ответных мер на санкции Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Решение вступит в силу с 16 апреля.

В Минтрансе страны отметили, что ограничение до 23 апреля не будет распространяться на автотранспорт ЕС, который въехал в Белоруссию до 16 апреля. Уточняется также, что ограничение не коснется машин с почтовыми отправлениями и живыми животными.

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