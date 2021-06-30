Белоруссия потребовала у МИД Германии закрыть Гёте-институт

Представители МИД ФРГ заявили, что власти Белоруссии намерены закрыть в стране Гёте-Институт и Германскую службу академических обменов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве выразили сожаление в связи с этим решением. По мнению дипломатов, это приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии, а пострадают от этого решения в первую очередь сами белорусские граждане.

Министерство отметило, что данные организации играли роль "культурных и академических мостов" между Германией, Европой и Белоруссией. "Целые поколения белорусских академиков, деятелей культуры и заинтересованных людей вступали в контакт и обмен с их немецкими партнерами", - подчеркнули в МИД.



