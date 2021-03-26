Белоруссия не допущена к участию в «Евровидении-2021»
Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" не допустили Белоруссию к участию в текущем году по причине нарушения правил конкурса. Об этом заявил организатор конкурса "Европейский вещательный союз".
По мнению, организаторов, песня, поданная БТРК (Белтелерадиокомпания) в конкурсной заявке, нарушает аполитичность конкурса и "наносит вред репутации" Евровидения.
Напомним, это уже вторая песня, которую Белоруссия предоставляет на конкурс. Предыдущая композиция также была отвергнута из-за якобы политического характера.
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