Белоруссия нарастила силы разведки из-за активности дронов ВСУ на границе
Белоруссия на фоне активности у её границ беспилотников ВСУ нарастила силы и средства разведки, сообщили в Минобороны страны.
Кроме того, республика дополнительно вывела силы и средства ПВО для прикрытия южных рубежей и критически важных объектов.
В ведомстве сообщали, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы. Отмечалось, что украинские военные оборудовали проходы в ряде минно-взрывных заграждений на границе с Белоруссией.
Ранее белорусские пограничники уничтожили беспилотник ВСУ, проводивший разведку приграничных территорий, в Ельском районе (Гомельская область), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru