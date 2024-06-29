Белоруссия нарастила силы разведки из-за активности дронов ВСУ на границе

Кроме того, республика дополнительно вывела силы и средства ПВО для прикрытия южных рубежей и критически важных объектов.

В ведомстве сообщали, что ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы. Отмечалось, что украинские военные оборудовали проходы в ряде минно-взрывных заграждений на границе с Белоруссией.

Ранее белорусские пограничники уничтожили беспилотник ВСУ, проводивший разведку приграничных территорий, в Ельском районе (Гомельская область), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

