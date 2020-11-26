Белоруссия направила украинскому послу ноту из-за акций в Киеве
МИД Белоруссии раскритиковал пикет украинских граждан в поддержку протестующих белорусов у посольства республики в Киеве. Послу Украины Игорю Кизиму направили ноту с требованием обеспечить безопасность дипломатической миссии, сообщается в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Кизим вызваy в МИД Белоруссии для получения ноты, белорусская сторона выражает решительной протест из-за регулярных «антибелорусских» акций в отношении посольства в Киеве и требует соблюдения условий Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.
Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать из страны из-за угроз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru