Белоруссии пригрозили разрывом контрактов с «Белавиа»
Санкции Евросоюза против Белоруссии включат в себя разрыв лизинговых контрактов с авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени.
По имеющимся данным, Белоруссия взяла в лизинг 17 самолетов у Ирландии. При этом компании придется вернуть машины, а за невыполнение этого Белавиа пригрозили судом, цитирует министра агентство Reuters.
При этом большая половины авиапарка компании заимствована у других стран.
Заседание по новому пакету санкций со стороны ЕС прошло ранее в понедельник, 15 ноября.
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