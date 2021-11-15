Белоруссии пригрозили разрывом контрактов с «Белавиа»

Санкции Евросоюза против Белоруссии включат в себя разрыв лизинговых контрактов с авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени.

По имеющимся данным, Белоруссия взяла в лизинг 17 самолетов у Ирландии. При этом компании придется вернуть машины, а за невыполнение этого Белавиа пригрозили судом, цитирует министра агентство Reuters.

При этом большая половины авиапарка компании заимствована у других стран.

Заседание по новому пакету санкций со стороны ЕС прошло ранее в понедельник, 15 ноября.



