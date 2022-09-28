Бельгия выразила готовность обучать украинских военных

Минобороны Бельгии выразило готовность обучать украинских военных под эгидой Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Минобороны страны Людивин Дедондер, в частности, отметила, что между странами ЕС не должно быть соревнования, кто поможет Украине больше, «каждый привносит, что он может».

По ее словам, Бельгия планирует проводить обучение по разминированию на море и на суше, по логистике, инженерному делу и другим специальностям.

Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бельгия
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