Политика
Выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
Беглов принял решение участвовать в предвыборных дебатах
12 июля23:00
Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, в обращении к горожанам заявил, что принял решение участвовать в предвыборных дебатах, передаёт ТАСС.
Выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
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ФОТО: Беглов
ТЕГИ:Александр Беглов
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