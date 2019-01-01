Политика

Беглов принял решение участвовать в предвыборных дебатах

12 июля23:00

Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, в обращении к горожанам заявил, что принял решение участвовать в предвыборных дебатах, передаёт ТАСС.

Выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

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ФОТО: Беглов
ТЕГИ:Александр Беглов