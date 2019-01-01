Беглов предложил Матвиенко остаться представителем Петербурга в Совфеде
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко продолжить представлять город в Совете Федерации в случае его победы на выборах, сообщает ТАСС.
По его словам, перед Северной столицей стоят масштабные задачи, для исполнения которых нужна сильная команда.
«Я предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаём, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации», — сказал Беглов.
Как отмечает РИА ФАН, сенатор согласилась на предложение временно исполняющего обязанности губернатора.
Напомним, выборы главы города в Петербурге состоятся 9 сентября. Беглов зарегистрировался на выборах как самовыдвиженец и сейчас занят сбором подписей.
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