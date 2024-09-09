Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов был переизбран на данный пост, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
В частности, после подсчета 100% бюллетеней Беглов набрал 59,8% голосов. Отмечается, что за него проголосовали 895,3 тысячи человек.
Второе место занял кандидат от ЛДПР Максим Яковлев (18,34% голосов), третье — представитель экологической партии «Зеленые» Павел Брагин (11,79%).
В ЦИК добавили, что по итогам трёх дней голосования явка в Санкт-Петербурге составила 37,76%.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Северная столица вошла в список восьми субъектов РФ, где в ходе выборов были зафиксированы бюллетени, признанные недействительными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru