Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга

В частности, после подсчета 100% бюллетеней Беглов набрал 59,8% голосов. Отмечается, что за него проголосовали 895,3 тысячи человек.

Второе место занял кандидат от ЛДПР Максим Яковлев (18,34% голосов), третье — представитель экологической партии «Зеленые» Павел Брагин (11,79%).

В ЦИК добавили, что по итогам трёх дней голосования явка в Санкт-Петербурге составила 37,76%.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Северная столица вошла в список восьми субъектов РФ, где в ходе выборов были зафиксированы бюллетени, признанные недействительными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

