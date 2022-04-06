Беглов отреагировал на санкции против него

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал санкции Запада против него, отметив, что это доказывает его приверженность интересам России и курсу президента. Об этом сообщает ТАСС.

Беглов также отметил, что он всегда поддерживал и продолжит поддерживать решения президента РФ.

Ранее в среду Минфин США внес глав Москвы и Петербурга Сергея Собянина и Александра Белова в санкционный список.







