Беглов отреагировал на санкции против него
6 апреля 202221:59
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал санкции Запада против него, отметив, что это доказывает его приверженность интересам России и курсу президента. Об этом сообщает ТАСС.
Беглов также отметил, что он всегда поддерживал и продолжит поддерживать решения президента РФ.
Ранее в среду Минфин США внес глав Москвы и Петербурга Сергея Собянина и Александра Белова в санкционный список.
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6 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru