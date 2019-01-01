Беглов назначил главой комитета межнациональных отношений Капитанова

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл кадровые назначения. Как сообщается на сайте чиновника, главой комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города был назначен председатель фракции ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов.

Ранее, 25 июня Беглов предложил пост главы комитета Капитанову и получил его согласие. Таким образом председатель городской фракции ЛДПР отказался от участия в губернаторских выборах. Однако лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на это заявил, что партия не просила у Беглова никаких назначений. По мнению политика, Капитанов принял предложение «под давлением» и в ближайшее время уволится с новой должности.



