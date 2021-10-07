Бдительность и разведка: В НАТО объяснили высылку дипломатов РФ
Руководство НАТО высылает восемь российских дипломатов из своей штаб-квартиры из-за деятельности РФ в целом и на основе информации разведки. Решение не связано с конкретными событиями, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО.
По его словам, уже определённое время отмечается «усиление российской вредоносной деятельности». Столтенберг утверждал, что члены российской миссии в Брюсселе были замечены в активности, не соответствующей их дипломатической аккредитации. Генсек НАТО уточнил, что все они - офицеры российской разведки.
Накануне НАТО объявила о сокращении численности миссии России с 20 до 10 человек, восемь дипсотрудников высылаются, еще два вакантных места сокращаются. По оценке Столтенберга, отношения Москвы и альянса находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.
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