BBC заявили о пропаже 50 задержанных россиянок в Сирии
Порядка пятидесяти гражданок России вместе с детьми пропали из лагеря заключенных. Уточняется, что женщины были задержаны в связи с подозрением в связях с террористической организацией «Исламское государство», которая запрещена в России.
Как сообщает «Би-би-си», ссылаясь на источник, женщины могли сбежать во время массового побега из лагеря. Все это произошло после начала турецкой операции в стране.
Газета.ру пишет, что лагерь находился под контролем курдов. Численность охраны в разгар операции Турции сократилась и людям удалось сбежать.
Ранее сообщалось, в Министерстве обороны США продумывают план ускоренного вывода всех войск из Афганистана. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасностиФранц Клинцевич в эфире НСН выразил сомнение, что США выведут свои войска из Афганистана полностью.
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