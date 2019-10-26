BBC заявили о пропаже 50 задержанных россиянок в Сирии

Порядка пятидесяти гражданок России вместе с детьми пропали из лагеря заключенных. Уточняется, что женщины были задержаны в связи с подозрением в связях с террористической организацией «Исламское государство», которая запрещена в России.

Как сообщает «Би-би-си», ссылаясь на источник, женщины могли сбежать во время массового побега из лагеря. Все это произошло после начала турецкой операции в стране.

Газета.ру пишет, что лагерь находился под контролем курдов. Численность охраны в разгар операции Турции сократилась и людям удалось сбежать.

Ранее сообщалось, в Министерстве обороны США продумывают план ускоренного вывода всех войск из Афганистана. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасностиФранц Клинцевич в эфире НСН выразил сомнение, что США выведут свои войска из Афганистана полностью.









