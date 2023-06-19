Бангладеш подтвердила подачу запроса на присоединение к БРИКС

Дакка официально оформила заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). Это подтвердили РИА Новости в канцелярии главы правительства Бангладеш.

Дои этого в СМИ появилось сообщение, что запрос на вступление в организацию был направлен после встречи премьер-министра этой страны в Южной Азии Шейха Хасины с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Женеве на прошлой неделе.

Увеличение числа участников БРИКС предполагается вынести на повестку ближайшего саммита объединения в августе в ЮАР. Бангладеш на сегодня имеет статус «Друга БРИКС».