Бангладеш подтвердила подачу запроса на присоединение к БРИКС
Дакка официально оформила заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). Это подтвердили РИА Новости в канцелярии главы правительства Бангладеш.
Дои этого в СМИ появилось сообщение, что запрос на вступление в организацию был направлен после встречи премьер-министра этой страны в Южной Азии Шейха Хасины с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Женеве на прошлой неделе.
Увеличение числа участников БРИКС предполагается вынести на повестку ближайшего саммита объединения в августе в ЮАР. Бангладеш на сегодня имеет статус «Друга БРИКС».
О стремлении присоединиться к БРИКС объявили еще несколько государств. Среди них значатся Египет, Аргентина, Иран. МИД Китая также заявил о соответствующих планах со стороны Индонезии, Турции и Саудовской Аравии.
По оценке министерства иностранных дел России, уже почти 20 стран выразили желание войти в БРИКС. Доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал опасения, что Запад будет стараться помешать расширению объединения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru