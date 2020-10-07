Байден допустил отмену дебатов из-за болезни Трампа
Дебаты, намеченные на 15 октября, могут быть отменены, если к этому моменту действующий лидер США Дональд Трамп все еще не вылечится от коронавируса. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, передаёт агентство Reuters.
Сам Трамп во вторник подчеркнул, что готов участвовать во втором раунде дебатов. Представитель предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд в минувшее воскресенье заявила, что бывший вице-президент готов будет к переносу дебатов, если того потребует состояние здоровья Трампа. «Мы надеемся на то, что дебаты состоятся в намеченную дату, но, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям», - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что президент США и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом. Несколько дней Трамп провел в медицинском центре рядом с Вашингтоном, а вчера вернулся в Белый дом и выпустил видеообращение, в котором призвал сограждан «не давать коронавирусу доминировать».
Следующие дебаты кандидатов на пост президента США должны пройти в Майами 15 октября. Третий раунд дебатов назначен на 22 октября в Нэшвилле. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru