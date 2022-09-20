Байден заявил о снижении цен на бензин до мартовских значений

Президент США Джо Байден объявил о снижении цен на бензин в стране до значений марта текущего года. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



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ФОТО: РИА Новости
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