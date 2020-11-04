Байден заявил о неуверенности в своей победе на президентских выборах
Кандидат в президенты США, демократ Джозеф Байден заявил, что не полностью уверен в своей победе на выборах главы государства, передает CNN.
Отвечая на вопрос о том, уверен ли он в том, что идет к победе, политик выразил уверенность в том, что одержит её, если наберет большинство голосов в ключевом штате Флорида.
Байден отметил, что президенты не в силах определить, какие голоса подсчитают, а какие нет.
Как сообщалось, Байден захватил лидерство на президентских выборах в важнейшем штате Флорида с 29 выборщиками. У него 50,2%, тогда как у Дональда Трампа 49%.
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