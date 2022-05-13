Байден заявил о необходимости расследования гибели журналистки Al Jazeera
Президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования гибели репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Об этом сообщает ТАСС.
Байден отметил, что не знает всех деталей произошедшего.
Абу Акле была смертельно ранена в ходе освещения армейского рейда в лагере беженцев в Дженине. Тогда начались вооруженные столкновения между израильскими солдатами и палестинцами.
Отмечается, что журналистка была в бронежилете и в каске в надписью пресса. По одной из версий, она могла быть застрелена снайпером.
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