Байден заявил о необходимости расследования гибели журналистки Al Jazeera

Президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования гибели репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле. Об этом сообщает ТАСС.

Байден отметил, что не знает всех деталей произошедшего.

Абу Акле была смертельно ранена в ходе освещения армейского рейда в лагере беженцев в Дженине. Тогда начались вооруженные столкновения между израильскими солдатами и палестинцами.

Отмечается, что журналистка была в бронежилете и в каске в надписью пресса. По одной из версий, она могла быть застрелена снайпером.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАБайден
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