Байден заявил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Избранный президент США Джозеф Байден подтвердил готовность своей администрации работать над возвращением страны в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Политика цитирует The New York Times.

По его словам, вернуть США в состав СВПД будет нелегко, но он поддерживает эту инициативу. Он добавил, что Белый дом будет сотрудничать с союзниками и партнерами в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые смогут продлить ограничения в отношении иранской ядерной программы.

Байден считает, что отсутствие соглашения может привести к наращиванию ядерного потенциала Саудовской Аравией, Египтом, Турцией и другими странами региона.