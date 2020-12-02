Байден заявил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Избранный президент США Джозеф Байден подтвердил готовность своей администрации работать над возвращением страны в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Политика цитирует The New York Times.

По его словам, вернуть США в состав СВПД будет нелегко, но он поддерживает эту инициативу. Он добавил, что Белый дом будет сотрудничать с союзниками и партнерами в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые смогут продлить ограничения в отношении иранской ядерной программы.

Байден считает, что отсутствие соглашения может привести к наращиванию ядерного потенциала Саудовской Аравией, Египтом, Турцией и другими странами региона.

Иран заявил о мощной поддержке со стороны России по СВПД

СВПД был подписан между постоянными Ираном, Германией и постоянными членами Совбеза ООН, в который входят в том числе Россия и США. Согласно сделке, США обязались аннулировать санкции против Ирана в обмен на ограничения ядерных разработок. Соединенные штаты в 2018 заявили о выходе из сделки и наложили на Иран экономические санкции.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеИранДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры