Байден заявил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном
Избранный президент США Джозеф Байден подтвердил готовность своей администрации работать над возвращением страны в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Политика цитирует The New York Times.
По его словам, вернуть США в состав СВПД будет нелегко, но он поддерживает эту инициативу. Он добавил, что Белый дом будет сотрудничать с союзниками и партнерами в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые смогут продлить ограничения в отношении иранской ядерной программы.
Байден считает, что отсутствие соглашения может привести к наращиванию ядерного потенциала Саудовской Аравией, Египтом, Турцией и другими странами региона.
СВПД был подписан между постоянными Ираном, Германией и постоянными членами Совбеза ООН, в который входят в том числе Россия и США. Согласно сделке, США обязались аннулировать санкции против Ирана в обмен на ограничения ядерных разработок. Соединенные штаты в 2018 заявили о выходе из сделки и наложили на Иран экономические санкции.
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