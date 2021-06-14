Байден заявил, что Украина войдет в НАТО «при соблюдении требований»
Президент США Джо Байден заявил, что Украина может стать членом НАТО, если будет соответствовать критериям, которые выдвигает альянс. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидер США также упомянул проблему коррупции, говоря об условиях вступления страны в Североатлантический альянс.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Грузия и Украина могут стать частью НАТО при соблюдении всех требований. Данное решение было принято на саммите организации в апреле 2008 года. Тогда главы стран-участниц НАТО отказались предоставить Киеву и Тбилиси Планы действий для членства, однако отметили, что "со временем" это может произойти.
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