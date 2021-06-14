Байден заявил, что Украина войдет в НАТО «при соблюдении требований»

Лидер США также упомянул проблему коррупции, говоря об условиях вступления страны в Североатлантический альянс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Грузия и Украина могут стать частью НАТО при соблюдении всех требований. Данное решение было принято на саммите организации в апреле 2008 года. Тогда главы стран-участниц НАТО отказались предоставить Киеву и Тбилиси Планы действий для членства, однако отметили, что "со временем" это может произойти.

