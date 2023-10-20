Байден запросил у Конгресса США в общей сложности $106 млрд

Белый дом направил запрос законодателям на выделение средств в размере почти 106 миллиардов долларов, в том числе, на оказание военной помощи Украине и Израилю. Документ для Конгресса США опубликован на сайте администрации Джозефа Байдена.

Часть средств также предназначается на укрепление границы между Соединёнными Штатами Америки и Мексикой. Как уточняет RT, самую большую часть предлагается направить на нужды Киева - 61,4 миллиарда долларов.

Агентство Bloomberg констатирует, что этот пункт представляет собой самое большое препятствие для одобрения запроса законодателями. Израилю предполагается предоставить 14,3 миллиарда долларов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Джо Байден в обращении к нации по поводу поддержки Израиля и Украины заявил, что мир находится на переломе, и нынешние решения определят будущие десятилетия.

