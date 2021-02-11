Байден закрыл строительство стены на границе с Мексикой
Президент США Джо Байден дал указание провести тщательный анализ всех ресурсов, направленных на проект строительства стены на границе с Мексикой, сообщает пресс-служба Белого дома.
В письме спикеру палаты представителей и председателю сената американский лидер заявил, что отменил введённое в 2019 году чрезвычайное положение на южной границе Соединенных Штатов.
«Установлено, что объявление чрезвычайного положения было необоснованным. Политика моей администрации состоит в том, чтобы больше не направлять средства американских налогоплательщиков на строительство пограничной стены», - говорится в заявлении президента.
Строительство разделительной стены на границе с Мексикой стало одним из главных пунктов предвыборной программы экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году. Сменивший его Джо Байден сразу после инаугурации в 2021 году не только остановил проект, но и отменил указ предшественника о выходе из Всемирной организации здравоохранения.
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