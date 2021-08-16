Байден выступит с заявлением по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден выступит 16 августа с заявлением по ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что американский лидер выступит после возвращения из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Заявление по Афганистану Байден сделает в 15:45 (22:45 по московскому времени).
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в некомпетентности и заявил, что сначала из Афганистана следовало вывезти гражданский персонал и оборудование, и только потом войска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru