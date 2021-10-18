Байден выразил соболезнования в связи со смертью Колина Пауэлла
18 октября 202123:41
Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-госсекретаря страны Колина Пауэлла.
Президент отметил, что он вместе с супругой глубоко опечален новостями о смерти Пауэлла. Байден заявил, что Пауэлл всегда ставил страну превыше всего и что он останется в памяти как один из великих американцев.
Пауэлл скончался в возрасте 84 лет. Причиной стали осложнения после заболевания коронавирусом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru