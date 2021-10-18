Байден выразил соболезнования в связи со смертью Колина Пауэлла

Президент отметил, что он вместе с супругой глубоко опечален новостями о смерти Пауэлла. Байден заявил, что Пауэлл всегда ставил страну превыше всего и что он останется в памяти как один из великих американцев.

Пауэлл скончался в возрасте 84 лет. Причиной стали осложнения после заболевания коронавирусом.





