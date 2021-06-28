Байден встретится с новым премьером Израиля

Президент США Джо Байден в ближайшее время примет нового премьер-министра Израиля, лидера правой партии "Ямина" Нафтали Беннета. Об этом на брифинге сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

По словам Псаки, в администрации "работают над датой". Она отметила, что американский президент "ждет возможности принять Беннета скоро".

В воскресенье 13 июня Кнессет (парламент Израиля) проголосовал за вотум доверия недавно сформированному правительству Израиля, под предводительством Беннета. При этом Байден позвонил премьеру с поздравлениями. По словам президента, США остается лучшим другом Израиля.

Экс-премьер Биньямин Нетаньяху спустя 15 лет работы на посту уступил его Беннету. Нового премьера утвердили депутаты израильского парламента.

