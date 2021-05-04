Байден увеличил квоты для беженцев в США
Президент США Джо Байден заявил о повышении лимита на прием беженцев в США в этом финансовом году. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство передает, что заявление было сделано на фоне давления других членов Демократической партии США. Лимит будет повышен до 62,5 тыс.
Предыдущие квоты Байден назвал "исторически низкими". Экс-глава США Дональд Трамп установил лимит на уровне 15 тыс.
Байден отметил, что это число не соответствует американским ценностям. Он напомнил, что в Америке "приветствуют" беженцев и готовы помогать им.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 489 / сут.
Умерли
111 тыс.+336 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 367 / сут.
- Россиянка Тансыккужина выиграла Чемпионат мира по шашкам в Варшаве
- Границы РФ и ЕС начнут патрулировать истребители F-35
- США проведут на Аляске учения с 15 тыс. военных
- Тела еще двух рыбаков нашли в Баренцевом море
- Между РФ и Венесуэлой открылось прямое авиасообщение
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 721 тыс.
- ВОЗ планирует провести оценку безопасности «Спутника V» летом
- Bloomberg назвал самого богатого россиянина
- Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом
- Путин ратифицировал инициативы «Единой России» о новых выплатах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru