Байден увеличил квоты для беженцев в США

Президент США Джо Байден заявил о повышении лимита на прием беженцев в США в этом финансовом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство передает, что заявление было сделано на фоне давления других членов Демократической партии США. Лимит будет повышен до 62,5 тыс.

Предыдущие квоты Байден назвал "исторически низкими". Экс-глава США Дональд Трамп установил лимит на уровне 15 тыс.

Байден отметил, что это число не соответствует американским ценностям. Он напомнил, что в Америке "приветствуют" беженцев и готовы помогать им.

