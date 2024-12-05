Байден уснул на Трансафриканском саммите

Президент США Джо Байден задремал на Трансафриканском саммите в Анголе. Об этом пишет портал Trending Politics.

«Джо Байден настолько устал уклоняться от вопросов о помиловании своего сына, что, кажется, заснул во время Трансафриканского саммита», — отмечается в сообщении.

Trending Politics опубликовал видео с мероприятия. На кадрах сидящий за столом Байден начинает «кивать» под речь одного из спикеров, зажмурив при этом глаза и закрыв рукой часть лица. Спустя пару секунд политик как будто приходит в себя, поднимая голову, однако затем едва удерживает рукой голову от падения на стол.

Ранее 82-летний Джо Байден не смог самостоятельно подняться на ступеньку подиума во время визита в Анголу, пишет 360.ru.

