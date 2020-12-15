Байден: Трамп отказался уважать волю народа

Джо Байден сообщил, что действующий президент США Дональд Трамп отказался уважать волю народа, предприняв маневр с иском об отмене выборов в четырех штатах, сообщает РИА Новости.

«Это настолько экстремальная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция - отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу Конституцию», - заявил Байден, который поддержал решение суда, который, по его словам, полностью отверг претензии Техаса.

Тем временем, в США завершилось голосование выборщиков, по результатам которого Байден получил 306 голосов, у Трампа - 232 голосов. При этом действующий президент США до сих пор не признает итоги выборов.

Как сообщалось, все штаты, где действующий президент США Дональд Трамп оспаривал своего оппонента, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена. Голосование выборщиков должен утвердить Конгресс США 6 января.

