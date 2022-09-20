Байден: США обсуждают с Мексикой возможность перекрытия маршрутов нелегальной миграции

Президент США Джо Байден заявил, что страна ведет переговоры с Мексикой по вопросу перекрытия маршрутов нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден отметил, что основные потоки сейчас идут из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Поток нелегальных мигрантов из этих стран вырос на 175%.

При этом миграция из стран Центральной Америки, в частности Мексики, снизилась на 43%.

По данным пограничной службы страны, на границе с Мексикой за минувшие 11 месяцев было задержано 2 млн человек при попытке нелегальной миграции.





