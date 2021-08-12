Байден: США должны продемонстрировать РФ и Китаю способность решать проблемы

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон должен показать другим государствам, в частности, РФ и Китаю, способность решать серьезные проблемы вместе с демократическим странами. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно Байдену, ранее чиновники ряда государства утверждали, что «ничего не могут сделать», в том числе речь шла, по его словам, о коронавирусе.

По мнению американского лидера, в РФ и Китае уверены, что «ответом является автократия, поскольку демократии не могут объединиться». В связи с этим он призвал демократические страны к объединению и демонстрации того, «что можем делать дела».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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