Байден: Путин оказался в трудном положении
Президент США Джо Байден считает, что его российский коллега Владимир Путин оказался в трудном положении. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению американского лидера, единственным инструментом Путина является «жестокое обращение с украинскими гражданами».
В свою очередь в Госдепе США заявили, что объявление Россией военного положения в некоторых частях Украины, которые РФ признала российскими, является отчаянной тактикой.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.
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