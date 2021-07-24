Байден провел телефонный разговор с президентом Афганистана

Президент США Джо Байден и лидер Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор, сообщает Белый дом.

Главы государств обсудили деятельность движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), подчеркнув, что текущее наступление радикалов «прямо противоречит заявлению движения о поддержке урегулирования конфликта путём переговоров».

Кроме того, в ходе беседы Байден подтвердил намерение США продолжать оказывать поддержку Афганистану.

Ранее американский лидер поручил выделить 100 млн долларов для помощи афганским беженцам.

