Байден провел телефонный разговор с президентом Афганистана
Президент США Джо Байден и лидер Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор, сообщает Белый дом.
Главы государств обсудили деятельность движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), подчеркнув, что текущее наступление радикалов «прямо противоречит заявлению движения о поддержке урегулирования конфликта путём переговоров».
Кроме того, в ходе беседы Байден подтвердил намерение США продолжать оказывать поддержку Афганистану.
Ранее американский лидер поручил выделить 100 млн долларов для помощи афганским беженцам.
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