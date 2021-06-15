Байден прилетел в Женеву на саммит с Путиным

Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где 16 июня пройдут переговоры американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, самолет Байдена приземлился в женевском аэропорту в 16:16 по местному времени (17:16 по Москве).

Саммит Путина и Байдена состоится в среду на вилле Ла Гранж в Женеве, напоминает МИР 24. Лидеры двух стран намерены обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы. Совместной пресс-конференции глав государств по итогам саммита не планируется: по словам Байдена, он не хочет конкуренции между президентами, пишут «Невские новости».

