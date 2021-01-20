Байден прибыл на церемонию инаугурации
Избранный президент США Джо Байден прибыл в Капитолий на церемонию своей инаугурации, передаёт ТАСС.
Отмечается, что перед прибытием к зданию Конгресса Байден посетил мессу в кафедральном соборе Святого Апостола Матфея неподалёку от Белого дома.
Вместе с новым президентов в Капитолий прибыла его супруга Джилл. Кроме того, сообщается о прибытии избранного вице-президента Камалы Харрис со своим мужем Дугом Эмхоффом.
Из-за пандемии COVID-19 инаугурация нового главы государства пройдёт в усечённом формате и с соблюдением мер противодействия инфекции. Присутствовать на церемонии разрешено лишь политикам и их гостям, а также ограниченному числу аккредитованных журналистов.
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