Байден предложил Путину провести встречу
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу. Об этом пишет RT.
«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США», – отмечается в сообщении Белого дома. Лидер США предложил встретиться с коллегой в другой стране в формате саммита и в предстоящие месяцы обсудить общие вопросы, подчеркивает Свободная пресса.
Ранее Байден в интервью американского телеканалу ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России «убийцей». В ответ Путин пожелал президенту США здоровья и предложил провести переговоры 18 марта. Американская сторона на предложение не ответила.
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