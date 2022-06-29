Байден поздравил Швецию, Финляндию и Турцию в связи решением по вопросу НАТО

Президент США Джо Байден поздравил Швецию, Финляндию и Турцию в связи с решением по вопросу членства стран в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее во вторник стало известно, что Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум, в котором обозначили основные положения, позволяющие европейским странам вступить в НАТО.

Позже Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что власти США ничего не обещали Турции за согласие страны на членство в НАТО Швеции и Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОБайден
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