Байден поздравил Швецию, Финляндию и Турцию в связи решением по вопросу НАТО
Президент США Джо Байден поздравил Швецию, Финляндию и Турцию в связи с решением по вопросу членства стран в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее во вторник стало известно, что Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум, в котором обозначили основные положения, позволяющие европейским странам вступить в НАТО.
Позже Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что власти США ничего не обещали Турции за согласие страны на членство в НАТО Швеции и Финляндии.
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