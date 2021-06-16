Байден: Повестка США не направлена против России

Президент США Джо Байден в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что повестка США не направлена против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, американский лидер отметил, что власти США будут поднимать вопросы по делу Навального. По словам Байдена, он не сможет сохранить доверие американцев, если не станет отставать права человека.

Также президент США заявил, что «РФ не должна диктовать миру».





