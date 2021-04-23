Байден посетит Великобританию и Бельгию в рамках первой зарубежной поездки

Президент США Джо Байден в июне посетит Великобританию и Бельгию в рамках своей первой зарубежной поездки на посту главы государства. Об этом сообщает Белый дом.

В Великобритании Байден примет участие в саммите «большой семерки», запланированном на 11-13 июня. Как отмечают в Белом доме, глава государства «подтвердит приверженность политике многовекторности» и будет работать над продвижением ключевых приоритетов политики Вашингтона в сфере здравоохранения, восстановления экономики и изменений климата.

Американский лидер намерен провести ряд двусторонних встреч с лидерами G7, в том числе, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

После Байден отправится в Бельгию, где 14 июня примет участие в саммите НАТО в Брюсселе.

«Президент Байден подтвердит приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Лидеры НАТО обсудят, как ориентировать Североатлантический союз на будущие угрозы и обеспечить эффективное разделение бремени», — уточнили в Белом доме.

Кроме того, американский президент проведет двусторонние встречи с другими лидерами НАТО, а также примет участие в саммите США-ЕС.

