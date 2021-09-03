Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому будет рассекречен ряд документов по теракту 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках", - написано в тексте документа. Руководство США планирует обеспечить "максимальную прозрачность" информации. При этом часть документов всё же останутся скрытыми от общественности.

Отмечается, что рассекречивание материалов расследования обстоятельств трагедии стало одним из предвыборных обещаний Байдена. Родственники погибших в терактах напомнили президенту об этом в преддверии 20-летней годовщины событий.

Родственники жертв терактов в августе призвали президента США Джо Байдена отказаться от посещения памятных мероприятий в этом году, пока он не выполнит данное им обещание обнародовать документы. Такое сообщение выпустил телеканал NBC.

