Байден получил более 200 голосов выборщиков

Джо Байден набрал более 200 голосов выборщиков в ходе формального голосования, как свидетельствуют подсчеты телеканалов США. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден набрал уже 203 голоса выборщиков против 181 у кандидата-республиканца Дональда Трампа. По предварительным подсчетам, Байден может выиграть со счетом 306 к 232, если все выборщики проголосует в соответствии с волей избирателей.

Двухступенчатая система президентских выборов США включает в себя как голосование избирателей, так и голоса выборщиков, закрепленных за каждым штатом. По данным агентства, выборщики могут отдать голос не тому кандидату, что избиратели, однако это еще никогда не влияло на итоги выборов.

Результаты голосования выборщиков конгресс США должен утвердить 6 января 2021 года.