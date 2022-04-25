Байден положительно оценил визит представителей США на Украину
Президент США Джо Байден дал положительную оценку визиту госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Байден также отметил, что только планирует разговор с Блинкеном и Остином по результатам поездки.
Ранее в понедельник сообщалось, что Блинкен и Остин посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным агентства Reuters, Блинкен и Остин сообщили о выделении помощи в размере $713 млн Украине и другим странам региона.
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