Байден положительно оценил визит представителей США на Украину

Президент США Джо Байден дал положительную оценку визиту госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Байден также отметил, что только планирует разговор с Блинкеном и Остином по результатам поездки.

Ранее в понедельник сообщалось, что Блинкен и Остин посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным агентства Reuters, Блинкен и Остин сообщили о выделении помощи в размере $713 млн Украине и другим странам региона.

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ФОТО: РИА Новости
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